В Калуге мужчина организовал благотворительное такси

Калужанин Юрий Гагарин организовал благотворительное такси. Деньги с поездок он собирает для подарков в детский приют.

Организатор акции признался, что настоящая фамилия у него другая, а этой он представляется из-за того, что назвали его в честь известного космонавта.

Мужчина работает на своем ГАЗ-21 с 26 декабря по 7 января. Стоимость поездки пассажиры выбирают сами и отдают столько, сколько готовы пожертвовать детям.

- У меня за поездку рассчитывались от 50 рублей до пяти тысяч, - отмечает Гагарин. – Много приезжих: москвичи, Подмосковье и весь ЦФО я возил, даже для некоторых экскурсию устраивал по городу.

Пока что водитель собрал 60 тысяч рублей. Его цель – 100 тысяч.

Заправляет автомобиль мужчина за свой счет. Это его вклад в акцию.