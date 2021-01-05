МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 5 января
Во вторник, 5 января, в Калужской области ожидаются налипание мокрого снега, гололед и гололедица, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Температура воздуха составит примерно -1 градус.
- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителей предупреждают об увеличении длины тормозного пути из-за гололедицы. Автомобилистов также просят снизить скорость на дорогах.
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