В Калужской области за сутки еще три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 169 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 21 049, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в четверг, 31 декабря.

Вылечились от коронавируса еще 174 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 19 734 калужанина.

Зафиксировано три новых смерти. В списке умерших теперь 172 калужанина.

На лечении остаются 1143 человека.

По всей России за последние сутки выявили 27 747 новых случаев коронавируса. За весь период - 3 159 297. Вылечились – 2 554 340, умерли – 57 019.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 31 декабря 2020 года.