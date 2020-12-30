В Мятлево открылся новый спортивный комплекс

Культурная и спортивная жизнь поселка теперь будет кипеть в новом физкультурно-культурном центре «Олимпийский». В нем расположились универсальный спортивный и тренажерный залы, библиотека, зрительный зал на 120 мест.

Физкультурно-культурным центром смогут пользоваться не только жители Мятлево, но и близлежащих населенных пунктов.

- Дом культуры постройки 40-ых годов прошлого века и отсутствие спортивных объектов для жителей поселка Мятлево Износковского района уже в прошлом, - написал Владислав Шапша.

Строительство физкультурно-культурного центра был построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме ФКЦ в рамках программы в Мятлево построен уличный газопровод протяженностью более 1,4 километра и приобретен санитарный автомобиль УАЗ для местной амбулатории.