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Загадка, волшебство и чудо: какие фильмы стоит посмотреть в новогодние каникулы

Опубликовано: 30.12.2020 09:28 0 475
Загадка, волшебство и чудо: какие фильмы стоит посмотреть в новогодние каникулы

Когда чек-лист предпраздничных дел выполнен, дом убран и украшен, а письма Деду морозу отправлены, настает время новогодних кинопросмотров всей семьей. «Один дома», «Гринч», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие фильмы стали классикой. Предлагаем добавить в плей-лист что-то новое.

Мы подготовили подборку кинолент, которые позволят ощутить новогоднюю настроение.

  • «8 женщин» (16+). Детективный роман на рождество! Для зрителей подготовили острый французский юмор, невероятной красоты кадры, а также… загадку. К тому же, Катрин Денев в ролях не оставит равнодушными никого.
  • «Рождество на двоих» (16+). Если вы любитель романтических историй, верите в чудо и… любите неподражаемую Эмилию Кларк, то этот фильм точно для вас. На полтора часа вы окунетесь в атмосферу нарядного рождественского городка и разделите с главной героиней яркие эмоции.
  • «Страна Оз» (16+). Легкая и добрая отечественная комедия, где вы от души посмеетесь вместе с Яной Трояновой, Гошей Куценко, Александром Башировым и другими известными актерами. Ну и новогоднее настроение поймаете наверняка!
  • «Отпуск по обмену» (16+). Лента напоминает, что быть счастливым в можно в любом месте. Добавьте к этому неподражаемый актерский состав – Кэмерон Диас, Джуд Лоу и Кейт Уинслетт.

Перед просмотром фильмов не забудьте подготовить угощения – мандарины, конфеты, бутерброды. А для любителей создать атмосферу кинотеатра – конечно же, чипсы и газированные напитки.

Если вы абонент Tele2, то накрыть стол можно с выгодой. Клиентам оператора сделают скидку 200 рублей на продукты и готовую еду из магазина при первом онлайн-заказе на сумму от 1300 рублей. Курьер быстро привезет покупки на дом, а вам останется только включить кино.

Чтобы получить скидку, абоненту необходимо скачать приложение «Мой Tele2» или авторизоваться на сайте оператора, а далее в разделе «Больше» сформировать промокод от «ВкусВилл» и ввести его при первом заказе на сайте или в приложении магазина.

Опубликовано: 30.12.2020 09:28 0 475
Тэги: Новости компаний
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