Загадка, волшебство и чудо: какие фильмы стоит посмотреть в новогодние каникулы

Когда чек-лист предпраздничных дел выполнен, дом убран и украшен, а письма Деду морозу отправлены, настает время новогодних кинопросмотров всей семьей. «Один дома», «Гринч», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие фильмы стали классикой. Предлагаем добавить в плей-лист что-то новое.

Мы подготовили подборку кинолент, которые позволят ощутить новогоднюю настроение.

«8 женщин» (16+). Детективный роман на рождество! Для зрителей подготовили острый французский юмор, невероятной красоты кадры, а также… загадку. К тому же, Катрин Денев в ролях не оставит равнодушными никого.

«Рождество на двоих» (16+). Если вы любитель романтических историй, верите в чудо и… любите неподражаемую Эмилию Кларк, то этот фильм точно для вас. На полтора часа вы окунетесь в атмосферу нарядного рождественского городка и разделите с главной героиней яркие эмоции.

«Страна Оз» (16+). Легкая и добрая отечественная комедия, где вы от души посмеетесь вместе с Яной Трояновой, Гошей Куценко, Александром Башировым и другими известными актерами. Ну и новогоднее настроение поймаете наверняка!

«Отпуск по обмену» (16+). Лента напоминает, что быть счастливым в можно в любом месте. Добавьте к этому неподражаемый актерский состав – Кэмерон Диас, Джуд Лоу и Кейт Уинслетт.

Перед просмотром фильмов не забудьте подготовить угощения – мандарины, конфеты, бутерброды. А для любителей создать атмосферу кинотеатра – конечно же, чипсы и газированные напитки.

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