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Калужская скорая помощь переедет в новое здание в феврале 2021 года

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 29.12.2020 09:52 11 1943
Калужская скорая помощь переедет в новое здание в феврале 2021 года

В Калуге регионального центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф частично переедет в новое здание на улице Горького, 85 в феврале 2021 года. В понедельник об этом заявили на рабочем совещании, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

- Капитальный ремонт здесь завершен, - отметил глава региона. - Во время рабочей поездки на объект поблагодарил строителей за хорошую работу. Сначала сюда переместятся единая диспетчерская служба и административно-хозяйственные подразделения. Медики ждут этого события: в новом здании больше места, отремонтированные помещения, тогда как общий износ исторического здания скорой помощи на Кирова, 40 составляет около 70%. Переезд на новое место позволит повысить оперативность работы службы и создать комфортные условия для работы персонала.

В правительстве отмечают также, что от здания на Горького есть два выезда, а также близко расположена окружная дорога. Это позволит медикам быстрее добираться во все районы Калуги.

Владислав Шапша уточнил, что ежедневно специалисты диспетчерской службы обрабатывают 1500 звонков калужан, фактически координируя оказание неотложной помощи по всей области.

- Очень важно, чтобы в районах не было ситуации, когда машина увозит больного в Калугу, а район остается без прикрытия, – подчеркнул глава региона, отметив, что в области есть необходимые технические средства для принятия верных логистических решений при отработке каждого вызова.

скорая помощь калуга новое здание горького

Новое здание на улице Горького в Калуге.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 29.12.2020 09:52 11 1943
Тэги: общество здравоохранение владислав шапша
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