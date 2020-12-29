В Калуге завершился первый этап рекультивации полигона ТБО в Ждамирово

В Калуге завершился первый этап рекультивации полигона ТБО в районе Ждамирово. В понедельник, 28 декабря, об этом заявили на рабочем совещании, которое провел на объекте губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию было получено в январе прошлого года. Рекультивация полигона проводится в три этапа, сообщили в пресс-службе правительства.

На первом этапе был проведен отвод ручья.

Подрядчик приступил к реализации второго - технического - этапа. Сейчас на объекте задействовано 30 единиц техники, работают 58 человек в две смены. Проводятся работы по устройству обводного коллектора и стабилизации тела полигона. К концу года готовность объекта составит 40%, затраты из федерального, областного и местного бюджетов – более 365 миллионов рублей. Такая же сумма будет выделена и в следующем году на завершение проекта.

- В этом году с задачей справились, в следующем году объект надо сдать, - подчеркнул Владислав Шапша.

Дата завершения рекультивации – 20 декабря 2021 года.

Как сейчас выглядит полигон ТБО в Калуге.