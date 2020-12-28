В калужском храме выставили православные святыни

В праздничные дни у жителей и гостей Калуги есть возможность прикоснуться к православным святыням, сообщили в воскресенье, 27 декабря, в городской управе.

В дни Рождественского поста и праздника Рождества в Никитском храме на улице Ленина, 106 выставили копии Честных Даров Волхвов и ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.

- Святыни будут доступны для поклонения верующих до 17 января 2021 года, - рассказали в горуправе. - Ежедневно перед ними совершается Молебное пение: утром - после окончания Божественной Литургии, вечером - перед началом Вечернего Богослужения. Также, согласно расписанию, совершаются чтения Акафиста Рождеству Христову и святителю Николаю Чудотворцу. Приглашаем посетить храм и поклониться Святыням, помолившись за родных и близких, ведь такая уникальная возможность бывает только один раз в году. Просим не забывать, что в связи с эпидемиологической обстановкой посещение храма осуществляется с соблюдением всех санитарных норм. Просим соблюдать дистанцию и при себе иметь средства индивидуальной защиты - маску.