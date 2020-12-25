В Калужской области родители 86 тысяч детей получили новогоднюю выплату в 5000 рублей

К пятнице, 25 декабря, в Калужской области единовременную выплату в 5 тысяч рублей на ребенка до 8 лет получили родители 86 тысяч малышей. Об этом сообщили KP40 в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.

- Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации, - рассказали в Пенсионном фонде.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились после 1 июля или семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента.

- Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении, - пояснили в Пенсионном фонде. - Заявления родителей на 5 тысяч рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.