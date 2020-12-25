В Калуге 25 декабря открыли мемориальную доску художнику Павлу Рыженко

В пятницу, 25 декабря, на доме №55 по улице Комарова в Калуге появилась мемориальная доска заслуженному художнику России Павлу Рыженко. В нынешнем году ему исполнилось бы 50 лет. На улице Комарова он раньше жил.

В церемонии открытия приняли участие главный архитектор Калуги Алексей Комов, митрополит Калужский и Боровский Климент, мать Павла Любовь Рыженко, родной брат художника Дмитрий вместе с дочерью Софьей, сообщает городская управа.

Любовь Рыженко вспоминает о сыне с особенной теплотой:

- Он родился в этом доме, и дом этот помнит не только его первые шаги по земле, но и первые робкие шаги в искусство. Он писал этюды и в Березуйском овраге, и на правый берег реки обращал свой взор. Это место его силы. Когда он приезжал в Калугу, то подолгу сидел во дворе на бабушкиной любимой лавочке. Но с каждым годом знакомых с детства лиц становилось все меньше и это его разочаровывало. Павла уже нет, а дом стоит как опора.

Любовь Рыженко.

Доска, которая на нем появилась, выполнена из камня. Ее изготовлением по проекту Алексея Комова.

- Чтить художников, чтить ценителей искусства у нас не принято, - отметил он. - У нас обычно мемориальные доски и памятники ставят политическим деятелям и полководцам. А вот деятели искусства – что-то за горизонтом. Поэтому очень много добрых слов я слышу с разных краев нашей страны. Павла Викторовича Рыженко знают все. Он прожил недолгую жизнь, но как художник, служитель искусства, искренний творец он известен не только художественному сообществу

Павел Викторович Рыженко родился в 1970 году в Калуге, умер в Москве в 2014 году от инсульта. Заслуженный художник России, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества, мастер Студии военных художников имени М. Грекова. Под его руководством создана диорама «Великое стояние на реке Угре в 1480 году», размещенная во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни. Написал немало картин, посвященных отечественной истории. Незадолго до этого он передал все свои работы в дар Российской Федерации.