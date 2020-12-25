Депутаты приняли ряд важных поправок в региональное законодательство

Повестка предновогоднего заседания оказалась очень насыщенной. Депутаты, в частности, приняли изменения в бюджет, привели зарплату педагогов в соответствие со средней зарплатой по региону, а также подготовили обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу перевозки дошкольников школьными автобусами.

Итоги сессии подвел председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев. Он прокомментировал журналистам самые важные из принятых законодательных актов.

- Мы приняли сегодня важные изменения в региональном бюджете текущего года, - сказал Геннадий Новосельцев. - Доходная часть увеличилась почти на 9 миллиардов рублей, расходная - на 15 миллиардов. Внесены изменения в финансирование программ здравоохранения. Полмиллиарда рублей пошло на создание новых коек для ковидных больных. Порядка миллиарда рублей на выплаты врачам. Еще порядка миллиарда – на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, открытие новых ФАПов. Нашему Минфину удалось договориться с федеральным Минфином о реструктуризации бюджетной задолженности, что позволило высвободить порядка 2,6 миллиардов рублей, которые пошли на борьбу с коронавирусом.

Сегодня депутаты утвердили изменения в региональный закон «Об установлении нормативов», который касается сферы образования.

- Это позволит среднюю зарплату педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений держать на уровне средней зарплаты в целом по области. Это важное, с моей точки зрения, изменение в законодательстве, - отметил спикер.

Геннадий Новосельцев прокомментировал также принятое сегодня депутатами обращение Законодательного Собрания области к Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу бесплатной перевозки воспитанников детских садов «школьными автобусами». Ранее он сделал это на встрече с журналистами, о которой мы уже писали.

- Мы занимались этим вопросом по поручению губернатора Калужской области. К сожалению, сейчас наши нормативы не позволяют «школьным автобусам» отвозить дошкольников в детские сады. Это связано с техническим оснащением этих автобусов. Во время заседания рабочей комиссии, которая была посвящена этому вопросу, выяснилось, что на территории РФ такие транспортные средства не производятся.

Соответственно, есть необходимость внесения изменений в технические регламенты, в документы, которые позволят нам тем же транспортом, который везет детей в школы, доставлять и дошкольников в детские сады.

Сейчас родители ведут маленьких детей в сад той же дорогой, по которой едет школьный автобус – конечно, эту ситуацию нужно исправлять.

Теперь многодетные семьи смогут потратить выплату в 150 тысяч рублей на строительство дома. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли соответствующие изменения в областной закон о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям.

Напомним, что в этом году многодетные семьи получили возможность выбора: получить в собственность земельный участок либо выплату в размере 150 тысяч рублей. Эту выплату можно направить на уплату первоначального взноса по ипотечным кредитам, на погашение основной суммы долга по ним, а также на покупку жилья или участка.

На очередном заседании сессии областного парламента 24 декабря депутаты внесли в закон изменения, которые позволяют направить эту выплату еще и на строительства жилого дома. Поводом для внесения поправок послужили обращения многодетных семей.