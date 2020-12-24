«Уральские пельмени» изобразили калужского губернатора в пародии про Новый год

В четверг, 24 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице в «ВКонтакте» выложил видео с роликом известных юмористов из «Уральских пельменей».

В пародии «пельмени» изобразили губернаторов из Владивостока, Крыма, Калининграда и Калуги, которые общаются по видеосвязи с федеральным центром.

Калужский глава получился в сценке самым активным. Авторы пародии объяснили это тем, что в Калужской области построили завод по производству энергетиков.

- От Калининграда до Владивостока: заканчиваем год вместе с Калужской областью, - написал по поводу ролика настоящий калужский губернатор. - С наступающим! Спасибо творческой команде «Уральских пельменей» за такой позитивный сюжет! Калужскую область не остановишь - Новогоднее поздравление постараемся сделать не хуже.