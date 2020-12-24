В областном Законодательном Собрании стартовала акция «Елка добра»

Дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, чьи желания попали на «Елку добра» – подопечные Центра поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь».

Акция стартовала 24 декабря. В ней приняли участие 28 депутатов фракции партии "Единая Россия" областного Законодательного Собрания. К ним присоединились 7 депутатов Городской Думы.

Каждый из них подошёл к новогодней ёлочке и снял с нее открытку с заветным желанием одного ребенка.

О каких подарках мечтают дети? Куклы и конструкторы, спортивный инвентарь и зимняя одежда, белоснежная елочка и комплект постельного белья с героями любимого мультфильма. Юный художник попросил в подарок мольберт, любитель чтения – электронную книгу. Ребенок, больной ДЦП, попросил в подарок компьютер или ноутбук, который нужен ему для учебы.

Все эти новогодние желания обязались исполнить депутаты. В ближайшее время они приобретут подарки на собственные средства и до Нового года лично посетят семьи и вручат подарки детям.

- Акция «Елка добра» стала уже традиционной в Калуге и Калужской области, и депутаты с удовольствием в ней участвуют - отметил председатель Законодательного Геннадий Новосельцев.

Сам Геннадий Станиславович выполнит желание юной спортсменки, которая мечтает о медальнице для своих наград.

- Мне очень интересно познакомится с ребенком, у которого столько спортивных достижений, и я с радостью исполню ее мечту, - сказал он.

Фракция партии «Единая Россия» областного Законодательного Собрания проводит еще одну предновогоднюю акцию. Депутаты собрали средства и приобрели сладкие подарки детям врачей, которые работают в «красной зоне». Вчера подарки доставили в БСМП, сегодня их привезут в «Сосновую рощу» и Инфекционную больницу. Запланировано передать их для всех несовершеннолетних детей медработников региона.