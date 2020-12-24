Красные идут: на Правый берег пустят муниципальные автобусы

Тема транспорта стала одной из главных на итоговой пресс-конференции городского головы Калуги Дмитрия Денисова. Модернизацию движения в северном направлении он признал успешной. В 2021 году замещение частного транспорта в городе продолжится.

- Я часто общаюсь с коллегами из других городов. Недавно говорил с руководством Белгорода. У них нет частного транспорта. В Москве также только муниципальный перевозчик. Да и в большинстве других крупных городах России, - рассказал Дмитрий Денисов. – Сейчас мы ощущаем значительный прирост налогов от работы нашего унитарного предприятия. В 2021 году закупим в лизинг новые автобусы, которые будут обслуживать население Правого берега.

По словам градоначальника, с появлением большого количества муниципальных автобусов бывшие водители-частники получили социальный пакет, имеют легальную заработную плату. У них стал нормированный рабочий день, не приходится сидеть в часовых ожиданиях на конечных остановках. Калужане, наконец, стали проводить больше времени с семьями.

Также Дмитрий Денисов отметил, что благодарен правительству Москвы за переданные Калуге автобусы. Они не новые, но смогут заменить находящийся в ужасном состоянии транспорт на пригородных маршрутах.