Геннадий Новосельцев: «Год был сложный, но темпы движения вперед не сбавляются»

В среду, 23 декабря, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев встретился с журналистами калужских СМИ, которые обратились к нему с таким предложением.

В связи с очень плотным графиком на старте работы заксобрания седьмого созыва, выделить время для каждого в отдельности ему не удалось. Потому было принято решение собрать всех в один день в одном месте.

О критике в соцсетях

Первый вопрос к руководителю заксобрания касался вопросов борьбы с коронавирусом в целом, и волонтерской деятельности, работы общественных советов в частности. Они были созданы, чтобы более эффективно оказывать помощь медикам.

- Что касается Советов по здравоохранению, то все зависит от того, кто принимает непосредственное участие в их работе. К примеру, в Козельске глава района этим активно занимается, вовлечены волонтеры – и работа наладилась, - рассказал Геннадий Новосельцев. – В идеале хотелось, чтобы через Советы решались и текущие проблемы больниц – в том числе со средствами индивидуальной защиты, которых хватает не везде. Вот, собственно, почему наши депутаты сейчас ездят по районам и стараются эту нехватку восполнить.

Затронул в этой связи Новосельцев вопрос освещения этой деятельности в Сети и ее критику в соцсетях.

- В соцсетях мы работаем, показываем, что делаем, - сказал Геннадий Станиславович. – Критика присутствует, хотя её и немного, говорят о какой-то показухе. Хотелось бы ответить – наверное, это в характере русского человека – о добрых делах не говорить. Но с другой стороны, если о них не говорить, то никто о них и не узнает. А пользуясь имеющимися источниками информации, мы доводим до людей, что мы делаем и в процесс включаются уже другие люди: предприниматели, просто активные жители, которые готовы своим транспортом помочь, деньгами, горячим питанием в больницах. Примеров этому очень много. А если бы мы не рассказывали о своей деятельности, ничего этого не было бы.

Помимо этого, Геннадий Новосельцев отметил еще один важный плюс публичного освещения деятельности общественных советов по здравоохранению.

- Мы получаем обратную связь от жителей, - говорит Новосельцев. – И ждем от них информацию о наиболее актуальных проблемах сферы здравоохранения.

Говоря о присутствии в соцсетях, Геннадий Новосельцев подчеркнул, что это хороший инструмент взаимодействия с населением, и он продолжит активно им пользоваться.

Об уроне от COVID-19

Мы поинтересовались у главы заксобрания, можно ли в деньгах прикинуть, какой урон пандемия нанесла Калужской области?

- Это довольно сложно сейчас, пандемия ведь продолжается, - говорит Новосельцев. – Три миллиарда вместе с федеральными деньгами мы уже потратили на борьбу с ковидом, а могли пустить их на что-то другое, на развитие. Плюс косвенный урон, который сейчас очень сложно посчитать.

Конечно, наряду с бизнесом, пострадал и бюджет, - отвечает Новосельцев на вопрос поддержки бизнеса в эти тяжелые дни. - Поэтому наши возможности по помощи ограничены. Но все же в этом году 218 миллионов в общем пошло на помощь предпринимательству. Формы поддержки будут расширяться. К примеру, льготные налоговые режимы, снижение ставок по аренде муниципального имущества – тут не требуется вложения денег, и в этих направлениях мы будем работать дальше.

О хорошем

Закрывая тему коронавируса, у Новосельцева поинтересовались, а что же хорошего произошло в уходящем 2020-м?

- Год был сложный, но жизнь не останавливается, - говорит председатель Законодательного Собрания. - Строятся замечательные объекты. В следующем году сдадим Дворец спорта. В начале 2022 завершится строительство Северного обхода – мы получим полноценную кольцевую дорогу вокруг Калуги, которая позволит городу развиваться. Строятся школы и детские сады. Так что темпы движения вперед не сбавляются. Про это тоже не следует забывать.

Недавно заксобрание подняло важную для многих сельских жителей тему – доставка детей в детсады. Сейчас по программе «Школьный автобус» возят только школьников. Губернатор и депутаты посчитали это несправедливым.

- Представьте – едет школьный автобус с учениками, а по обочине молодая мама с маленьким ребенком в том же направлении идет в детский сад, разве это правильно? – задается вопросом Новосельцев. – По нашему мнению нет. Потому мы начали прорабатывать возможность развозки детей по программе «Школьный автобус» и по детсадам. Однако столкнулись с неожиданной проблемой технического оснащения автобусов. Оказалось, что в школьном автобусе в их нынешнем состоянии перевозить дошкольников нельзя, а оборудовать их спецкреслами не позволяет конструкция. То есть требуется техническое переоснащение транспорта. А этот вопрос в рамках существующего законодательства на уровне региона не решается. Поэтому и обращаемся в Правительство с законодательной инициативой.

Что люди просят

Сразу после вступления в должность, Геннадий Новосельцев отправился по районам. Смотреть ситуацию на местах. В связи с чем у него поинтересовались, о чем люди просят на этих самых местах?

– Люди, в первую очередь, говорили о конкретных объектах, - рассказывает Новосельцев. - В районах жителей волнует конкретная дорога, конкретный газопровод, школа, детский сад. К сожалению, по газификации сумма в последние два года была существенно снижена - до 100 млн рублей. Поэтому по инициативе фракции «Единая Россия» на следующий год мы ее увеличили еще на 100 млн. Это позволит построить еще ряд сельских газопроводов. Наказы мы собрали, передали в министерства, они все это переработали, дали в районы, и оттуда уже поступает обратная связь – где что забыли включить. Все такие объекты мы сейчас отстаиваем. Много вопросов по очистке воды. Но те средства, что мы предусмотрели в бюджете, помогут нам двигаться вперед.