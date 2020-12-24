В Калужской области суд вынес приговор по делу блогера Артема Майнаса

Утром в четверг, 24 декабря, Обнинский городской суд вынес приговор по делу местного краеведа и блогера Артема Майнаса. Иск калужского управления Роскомнадзора удовлетворен, рассказал нам Майнас.

Напомним, блогер выложил на своем краеведческом сайте фото надгробия с кладбища в Обнинске. Это не понравилось родственникам умершего человека. И жителя наукограда обвинили в нарушении закона «О персональных данных», так как дата рождения входит в перечень этих самых персональных данных.

Как рассказал нам Артем Майнас, он намерен обжаловать решение в областном суде в Калуге. Если и это не поможет, то блогер готов дойти до Европейского суда по правам человека.

При вступлении в силу решения суда Роскомнадзор внесет страницы с персональными данными на сайте блогера в реестр запрещенной информации.

Артем Майнас выложил этот скриншот сайта суда 23 декабря - за день до последнего заседания.

Любопытно, что 23 декабря на сайте Обнинского городского суда в карточке дела, как сообщает блогер, в строке «Результат рассмотрения» уже появилась надпись: «УДОВЛЕТВОРЕН». Это произошло за сутки до последнего заседания, утверждает Артем Майнас. Он сделал скриншот. Позже страницу отредактировали, отмечает обнинец.

- В Обнинском городском суде происходит что-то невероятное, - написал Майнас 23 декабря. - Моё прогремевшее на всю страну дело (про фотографии с кладбищ), инициированное областным «Роскомнадзором», должно слушаться завтра в 09:20, а решение судьи уже заранее известно!