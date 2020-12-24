МЧС опубликовало данные о толщине льда на водоемах Калужской области

ГУ МЧС по Калужской области 23 декабря опубликовало актуальные данные по толщине льда на водоемах региона.

- На основных реках области наблюдается ледостав, - сообщили спасатели. - Толщина льда на закрытых водоёмах – до 20 сантиметров.

На сегодняшний день отмечаются следующее состояние водных объектов в традиционных местах массового выхода людей на лед:

Бабынинский р-он д. Куракино, пруд – 18-20 см;

Боровский р-он, Белкинские пруды – 16-18 см;

Дзержинский р-он, пгт. Товарково, р. Угра – 19-21 см (промоины);

Дзержинский р-он, г. Кондрово, р. Шаня – 18-20 см (промоины);

Дзержинский р-он, д.Лужное, р. Угра – 19-21 см (промоины);

Дзержинский р-он, д. Острожное, пруд – 17-19 см;

Дзержинскийтр-он, п. Полотняный Завод, р. Суходрев – 12-24 см (промоины);

Жуковский р-он, д. Татарское, пруд – 16-18 см;

Кировский р-он, г. Киров, водохранилище «Верхнее» - 17 см;

Кировский р-он, г. Киров, водохранилище «Нижнее» - 17 см;

Людиновский р-он, озеро Ломпадь – 18 см;

Перемышльский р-он, с. Перемышль Озеро Бездонное – 19-21 см;

Перемышльский р-он, д.Желохово Озеро Тишь – 18-20 см;

Перемышльский р-он, Озеро Горское – 19-21 см;

Тарусский р-он, с.Трубецкое р. Ока – 4-15 см (промоины);

Тарусский р-он, д.Гурьево р. Ока – 4-15 см (промоины);

Тарусский р-он, д. Коханово р. Ока – 4-15 см (промоины);

Тарусский р-он, с.Волковское р. Ока – 4-15 см (промоины);

Тарусский р-он, д.Ладыжино р. Ока – 4-15 см (промоины);

Тарусский р-он, г. Таруса р. Ока – 4-15 см (промоины);

Ферзиковский р-он, п.Дугна р. Ока – 4-15 см (промоины);

Юхновский р-он, г.Юхнов пруд – 18-20 см;

г. Обнинск р. Протва – 15 см (промоины);

г. Калуга р. Ока – 18-20 см (промоины);

г. Калуга Яченское водохранилище – 18-20 см.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более, при массовом катании – не менее 25 см, но нужно иметь ввиду, что толщина льда на водоеме не везде одинакова, - напоминают в МЧС. - Мониторинг ледовой обстановки и профилактические беседы с рыбаками и любителями активного отдыха на водных объектах инспекторами ГИМС осуществляется регулярно. Помимо пешего патрулирования излюбленных мест калужских рыбаков, инспекторы ГИМС задействуют судно на воздушной подушке и снегоходы.