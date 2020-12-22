В Калуге мемориальную доску художнику Павлу Рыженко откроют 25 декабря

На доске исправили ошибку. Изначально датой смерти было указано 19 июля.

В Калуге 25 декабря планируется открыть мемориальную доску художнику Павлу Рыженко, который умер в 2014 году. Она появится на доме №55 по улице Комарова, где жил Рыженко. Нынешним летом ему могло исполниться 50 лет.

- Полная готовность мемориальной доски калужанину, заслуженному художнику России Павлу Викторовичу Рыженко. Открытие доски 25 декабря, в пятницу, - сообщил 21 декабря главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Павел Викторович Рыженко родился в 1970 году в Калуге, умер в Москве в 2014 году. Заслуженный художник России, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества, мастер Студии военных художников имени М. Грекова. Под его руководством создана диорама «Великое стояние на реке Угре в 1480 году», размещенная во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни. Написал немало картин, посвященных отечественной истории.