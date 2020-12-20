В Калужской области скончался глава Жуковского района Айса Додов

В Калужской области 19 декабря скончался 73-летний глава Жуковского района, председатель районного Собрания Айса ДОДОВ. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили в Законодательном Собрании региона.

- Не стало доброго, искреннего человека, - отметили в Заксобрании. - Все, кто его знал, любили и уважали его.

Айса Додов родился в августе 1947 года.

В Жуковском районе работал с 1978 года в должности директора Жуковского райпромкомбината, с 1980 являлся директором Жуковского колледжа, а с декабря 2016 года назначен директором Жуковской средней школы № 1.

В 1993 году Додову было присвоено почетное звание Заслуженный учитель профессионально-технического образования РФ. В 2004 году награжден Орденом Дружбы. Также он имел ученое звание кандидата педагогических наук и являлся почетным гражданином города Жукова.

Додов не раз избирался депутатом. Был заместителем председателя Жуковского районного Собрания, а четыре года назад коллеги доверили ему руководство районным представительным органом.

- Своим профессионализмом он в полной мере оправдал это доверие, и после выборов в этом году вновь стал главой Жуковского района, - сообщили в Заксобрании. - Он заражал своей жизнерадостностью, оптимизмом и, конечно, оставит о себе светлую память и у коллег-депутатов, и у педагогов, и у своих учеников. Искренне скорбим со всеми, кто его знал.

- Кем бы он ни трудился - руководителем комбината, директором колледжа, школы, главой муниципального образования - Айсу Мусаевича всегда отличали порядочность, повышенное чувство ответственности, неравнодушное и внимательное отношение к людям, высокая самоотдача и работоспособность, - прокомментировали печальную новость в администрации Жуковского района. - Он был светлым человеком, добрым, сердечным. Будучи главой Жуковского района, внес весомый вклад в его развитие и светлая память о нем сохранится в сердцах его коллег и земляков.

Причина смерти Додова, а также дата и место прощания пока не называются.