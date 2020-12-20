В Калуге скончалась учитель Валентина Яшина

В Калуге ушла из жизни учитель истории, обществоведения и английского языка школы №14 Валентина ЯШИНА. Об этом в сообществе «Калуга и калужане» в Facebook рассказала Юлиана Славинская.

По информации администрации школы, Валентина Яшина учила детей более 43 лет.

- Позавчера ночью ушла из жизни Валентина Алексеевна Яшина, - написала Юлиана 19 декабря. - Бессменный учитель истории и обществознания школы №14. Это огромная утрата для образования Калуги и всех её учеников. Для меня Валентина Алексеевна - это больше чем учитель! Она мне со школы была настоящим другом. Она верила в меня всегда, и я чувствовала поддержку. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.

Свои соболезнования выразили заместитель министра здравоохранения Илья Соваков, директор Театра юного зрителя Валерия Визгова, художник Эля Невинная-Голубева и другие калужане.

Причины смерти не называются.