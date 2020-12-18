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Геннадий Новосельцев: «Нужно, чтобы жители видели работу советов и могли обратиться за помощью»

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 18.12.2020 17:29 0 92
Геннадий Новосельцев: «Нужно, чтобы жители видели работу советов и могли обратиться за помощью»

18 декабря на заседании Консультативного Совета глав председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обозначил задачи, которые на сегодняшний день стоят перед координационными Советами по здравоохранению, созданными в муниципалитетах.

Он напомнил, что с инициативой об их создании выступил Губернатор области Владислав Валерьевич Шапша.

- Эта работа проведена. Советы созданы во всех районах. Теперь самое главное, чтобы это не осталось только «на бумаге». Нужно эффективно организовать их работу, - сказал Геннадий Новосельцев.

По его словам, Советы должны обеспечить обратную связь между властью, медицинскими учреждениями и населением.

В связи с тем, что медицинским работникам сегодня приходится справляться с колоссальной нагрузкой, актуальным остается вопрос вовлечения в работу Советов волонтеров.

- Депутаты областного парламента уже начали это делать. Кто-то занимается подвозом врачей к пациентам. Многие поучаствовали в доставке лекарств лечащимся на дому. Кто-то за свой счет приобрел средства индивидуальной защиты и передал в поликлиники. Отдельная тема, которой мы сейчас занимаемся – обеспечение горячим питанием медработников, задействованных в «красной зоне». Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании в виде добровольных пожертвований собрали около миллиона рублей. Эту сумму мы направим в областную больницу, чтобы закрыть там вопрос с горячим питанием. Подхватывают эту эстафету и наши коллеги в районах, - рассказал председатель.

Завершая выступление он подчеркнул, что Совет при больнице должен стать координирующим органом, объединяющим власть, медиков и волонтеров.

- Нужно, чтобы жители видели работу Совета и понимали, что сюда можно обратиться за помощью, - подчеркнул он.

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 18.12.2020 17:29 0 92
Тэги: законодательное собрание
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