В Калуге скончалась 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны

В Калуге на 97 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны и гражданской обороны Любовь ЛЕГОЦКАЯ. Об этом 17 декабря сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Когда началась война, Любови Александровне было 17 лет. В их семье было 11 детей, на войну ушли два старших брата, а Любовь Александровна в это время заканчивала курсы стенографисток и радисток. Чуть позже её направили в специальную школу разведки, где обучали разведывательному делу и прыжкам с парашютом.

По окончании обучения лучших радисток, в том числе и Любовь Александровну, направили в Генеральный штаб, оттуда в разведку на Западный фронт. В обязанности секретной группы, в которой она состояла, входила разведка расположения немецких частей, аэродромов, перемещения войск противника. Разведгруппа прошла Можайск, Вязьму, Смоленск, Минск, Варшаву - и так до Берлина. Командование, опираясь на их сведения, перебрасывало советские войска, которые громили фашистов.

День Победы Любовь Александровна встретила в Германии. Там же видела маршалов - Жукова, Рокоссовского.

Со своим будущим мужем она познакомилась на фронте. Когда после войны приехали в Иваново, расписались. Муж Любови Александровны продолжил службу, ему довелось служить в Венгрии, Алма-Ате, Азербайджане, Армении, Грузии. Любовь Александровна, как и подобает офицерской жене, следовала всюду за ним.

В 1958 году мужа перевели служить в Калугу. Любовь Александровна устроилась радисткой на аэродром. Затем работала в ДОССАФе и Музее космонавтики. А потом перешла на службу в Штаб гражданской обороны, где трудилась до 70 лет.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и другими юбилейными медалями.