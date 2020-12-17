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Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с известной российской IT-компанией

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2020 11:05 6 643
Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с известной российской IT-компанией

16 декабря в Москве губернатор области Владислав Шапша посетил офис российской IT-компании «Крибрум».

С ее основателями Игорем Ашмановым и Натальей Касперской глава региона обсудил перспективы развития и внедрения информационных технологий в Калужской области. Речь в частности шла об использовании продуктов, направленных на анализ и мониторинг социальных медиа и СМИ, позволяющих оперативно реагировать на возникающие острые вопросы.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в рамках реализации на территории региона национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Взаимодействие сторон будет направлено на повышение эффективности государственного управления путем использования информационных технологий, на основе оказания консультативной, информационной, образовательной помощи и поддержки при реализации совместных проектов.

Подписи под документом поставили губернатор области Владислав Шапша и генеральный директор АО «Крибрум» Лайма Лемэр.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2020 11:05 6 643
Тэги: общество
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