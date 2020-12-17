В Калуге до конца декабря отроют мемориальную доску художнику Павлу Рыженко

На доске пока указана неверная дата смерти. Художник умер 16 июля, а не 19-го. Эту ошибку обещают исправить.

В Калуге до конца декабря планируется установить мемориальную доску художнику Павлу Рыженко, который умер в 2014 году. Она появится на доме по улице Комарова, где жил Рыженко. Нынешним летом ему могло исполниться 50 лет.

- Практически готова мемориальная доска по нашему проекту выдающемуся калужанину, заслуженному художнику России Павлу Рыженко, - сообщил 16 декабря главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Остались работы по закладным крепежным деталям и финишная тонировка-покрытие камня. Надеемся открыть мемориальную доску до Нового года на отремонтированном фасаде дома на улице Комарова, где жил художник.

Павел Викторович Рыженко родился в 1970 году в Калуге, умер в Москве в 2014 году. Заслуженный художник России, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества, мастер Студии военных художников имени М. Грекова. Под его руководством создана диорама «Великое стояние на реке Угре в 1480 году», размещенная во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни. Написал немало картин, посвященных отечественной истории.