В Калуге приобретут два новых здания для детских садов в 2021 году

В Калуге детскому саду № 102 «Терем-теремок» и дошкольному учреждению «Детство» «Центр развития ребёнка» согласовали приобретение двух зданий, предусмотренных для размещения в них образовательных учреждений. Учреждениям из городского бюджета были выделены необходимые субсидии, сообщили 15 декабря в городской думе.

Общие расходы в 2021 году составят более 200 миллионов рублей.

- Для размещения детского сада на 100 мест для детей от 1,5 до 3 лет приобретается здание площадью 2850 квадратных метров на улице Дорожной за 139,3 миллиона рублей, - рассказали в гордуме. - Также для размещения дошкольного учреждения на 100 мест для детей раннего возраста приобретается помещение на первом этаже дома № 10 по улице Академической площадью 542 квадратных метра за 89 миллионов рублей.