54% опрошенных калужан назвали Владислава Шапшу губернатором новой волны

Владислав Шапша вошел в топ губернаторов новой волны, говорится в исследовании Экспертного института социальных исследований. Презентация доклада, который был подготовлен совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР, прошла во вторник, 15 декабря.

Доклад посвящен анализу государственной кадровой политики последних лет и определению уровня его одобрения среди жителей страны.

В ходе встречи модератором и экспертами выступили директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Отмечалось, что 54% опрошенных респондентов в нашем регионе считают руководителя Калужской области Владислава Шапшу губернатором новой волны. Эксперты отмечают несколько важных качеств таких руководителей. Прежде всего, такие главы работают для жителей региона, заботятся о них. Основными качествами губернаторов новой волны жители России видят умение ставить и решать конкретные задачи, самостоятельность, готовность говорить о проблемах и выполнять обещания, а также открытость, доступность, честность и скромность.

Как рассказал Виктор Потуремский, по мнению калужан Владислав Шапша проявил себя еще до выборов, в том числе эксперт отметил грамотные действия главы нашего региона в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, в вопросах благоустройства, развития социальной инфраструктуры, при конкретных решениях по строительству медучреждений, и при урегулировании работы ермолинских очистных сооружений.

Благодаря проведенному исследованию сотрудники института социального маркетинга, выяснили, что больше всего калужанам в губернаторе Калужской области нравятся его открытость, спокойствие и отсутствие склонности к принятию импульсивных решений, приверженность к спорту, а также личные качества и открытость в соцсетях. Вместе с тем, респонденты подчеркнули важность того, что Владислав Шапша является уроженцем нашей области.