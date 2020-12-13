Дед Мороз принимает гостей в резиденции в Калуге

В воскресенье, 13 декабря, в городском парке культуры и отдыха открылась резиденция калужского Деда Мороза.



Главный новогодний герой вошёл в парк в сопровождении внучки снегурочки и снеговика. Все они осмотрели новогоднюю елку, а затем проследовали к самой резиденции.

Волшебник рассказал детям и взрослым, как готовится к приходу Нового года, что делает летом, как получает письма и выбирает подарки, а также откуда берет снег и холод для естественного украшения новогодней столицы.



Дед Мороз вручил первым гостям резиденции памятные подарки, а также принял пожелания подарков на Новый год.

Как сообщают в городской управе, свои двери резиденция откроет снова 19, 20, 26, 27 декабря и с 1 по 8 января там же — в Городском парке культуры и отдыха.