Дед Мороз принимает гостей в резиденции в Калуге
В воскресенье, 13 декабря, в городском парке культуры и отдыха открылась резиденция калужского Деда Мороза.
Главный новогодний герой вошёл в парк в сопровождении внучки снегурочки и снеговика. Все они осмотрели новогоднюю елку, а затем проследовали к самой резиденции.
Волшебник рассказал детям и взрослым, как готовится к приходу Нового года, что делает летом, как получает письма и выбирает подарки, а также откуда берет снег и холод для естественного украшения новогодней столицы.
Дед Мороз вручил первым гостям резиденции памятные подарки, а также принял пожелания подарков на Новый год.
Как сообщают в городской управе, свои двери резиденция откроет снова 19, 20, 26, 27 декабря и с 1 по 8 января там же — в Городском парке культуры и отдыха.
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