Калужским врачам подарили 5 новых автомобилей

Губернатор нашего региона Владислав Шапша сообщил в социальных сетях о том, что компания «Мицубиси Моторс Рус» «переселится» в Калужскую область. Производители японских автомобилей сменят юридический адрес.

Также представители «Мицубиси Моторс Рус» сделали калужским врачам новогодний подарок.

- Когда ехали в ретропоезде, представители компании «Мицубиси Моторс Рус» сообщили о решении передать 5 автомобилей OUTLANDER Калужской области, которые мы направим в медучреждения региона для того, чтобы медики смогли быстрее добираться к пациентам», - сообщил Владислав Шапша.