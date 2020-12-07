В Калуге скончался почетный гражданин Игорь Евстигнеев

В Калуге скончался почетный гражданин города Игорь Иванович Евстигнеев. В воскресенье, 6 декабря, об этом сообщила городская дума. Причины смерти не называются.

- Большую часть своей жизни он проработал на Калужском машиностроительном заводе бригадиром кузнецов, Герой Социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, орденов «Октябрьской Революции» и «Знак почёта», - отмечают в гордуме. - Избирался депутатом Калужского областного Совета.

3 декабря 2020 года Игорю Евстигнееву исполнилось 86 лет.