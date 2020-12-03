Проверка слуха: две смерти из-за нарушений на стройке - это фейк

В четверг, 3 декабря, пользователь соцсети «Фейсбук» Анна Аскрекова рассказала о нарушениях со стороны подрядчика, который работает на строительстве северного обхода Калуги на участке Анненки – Жерело.



Со ссылкой на анонимного информатора она перечисляет нарушения, которые якобы были допущены на стройке и привели к человеческим смертям:

- В ходе строительства произошла трагическая гибель 2 работников: 1 - р-н Анненки (г.Калуга), лаборант попала под колёса самосвала, 2 смерть - в ходе вырубки леса под строительство дороги рабочего, проводившего вырубку, убило бревном.



Мы попросили прокомментировать эту информацию региональное министерство дорожного хозяйства.

- Мы не скрываем и никогда не скрывали, что 15 августа произошёл смертельный случай в результате которого погибла девушка. Расследованием причин трагедии занимаются соответствующие органы, - прокомментировал КП40 министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ. – Они и будут давать правовую оценку по фактам гибели человека. Исходя из этого, к виновным применят все необходимые меры воздействия. О случае гибели человека в ходе вырубки леса ни государственному заказчику, ни генеральному подрядчику официальных документов не поступало.

Надеюсь на то, что Анна, о которой вы говорите, свела эти две разные трагедии в одно из лучших побуждений, а не наоборот, - сказал в заключение Голубев.