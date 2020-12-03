Фотонастроение: зима началась в Калуге без снега

От ноябрьских рекордных снегопадов в Калуге почти ничего не осталось. Если жители Людиново и Износок в соцсетях жалуются на сугробы на тротуарах, то в областном центре на плитке остался лишь песок.
В ближайшие дни в Калуге морозы обещают усилится, а вот существенных осадков не ожидаются. Наоборот – синоптики обещают ясное небо на выходных.
Как выглядит Калуга в начале декабря 2020 года – в фотосюжете Сергея Константинова.
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