Фотонастроение: зима началась в Калуге без снега

От ноябрьских рекордных снегопадов в Калуге почти ничего не осталось. Если жители Людиново и Износок в соцсетях жалуются на сугробы на тротуарах, то в областном центре на плитке остался лишь песок.

В ближайшие дни в Калуге морозы обещают усилится, а вот существенных осадков не ожидаются. Наоборот – синоптики обещают ясное небо на выходных.

Как выглядит Калуга в начале декабря 2020 года – в фотосюжете Сергея Константинова.