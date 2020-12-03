Депутаты приняли бюджет региона на следующий год

В четверг, 3 декабря, депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходы областной казны в 2021 году составят 64 млрд 312 млн рублей.

Общий объем расходов прогнозируется в размере 67 млрд 949 млн рублей.

Принятый депутатами бюджет региона на 2021 год сохранит социальную направленность, подчеркнул председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. В эту сферу будет направлено 44 млрд 479 млн рублей, или 66 процента от общей суммы расходов.

- Область продолжает оставаться регионом-донором. Это позволяет не сокращать социальные программы. Более того, приняв поправки, 650 млн рублей мы дополнительно направили на оказание первичной медицинской помощи, 370 млн рублей - на горячее питание учащихся, 444 млн рублей – на выплаты за классное руководство. Почти миллиард дополнительно - на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, - сказал Геннадий Новосельцев.

Председатель Законодательного собрания также отметил, что в следующем году планируется реконструкция ТЮЗа и Калужской областной клинической детской больницы. Кроме того, предполагается строительство и модернизация учреждений культуры в сельской местности на сумму порядка 139 млн. рублей. В Кондрово появится новая школа, а в наукограде - два детских сада. Еще по одному дошкольному учреждению откроется в Калуге, Малоярославецком и Боровском районах.

- Даже в условиях пандемии на эти и многие другие объекты в бюджете заложены средства. Так что он получился вполне сбалансированным, и позволяет региону развиваться дальше, - подытожил Геннадий Новосельцев.