В Калуге скончался 98-летний ветеран войны Алексей Иванов

В Калуге скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей ИВАНОВ, сообщает в четверг, 3 декабря, городская управа. Ему было 98 лет.

- Городская Управа, управление по работе с населением на территориях, Городской Совет Ветеранов (пенсионеров) войны и труда выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны, подполковника в отставке Иванова Алексея Алексеевича, - говорится в сообщении горуправы. - Алексей Алексеевич отмечен такими выдающимися наградами как Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». Светлая память об Алексее Алексеевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Алексей Иванов родился 1 июня 1922 года. В армию его призвали 19 июля 1941-го. Учился в Уральске в эвакуированном из Одессы пехотном училище. В марте 1942 года его направили в 196-ю стрелковую дивизию, которая через месяц оказалась в Сталинграде. 20 июля был первый раз ранен.

- Нас, как тогда считалось, ходячих раненых, человек 250, пешком отправили к пункту Дубовка, что в километрах 50-ти от Сталинграда, - рассказывал несколько лет назад Иванов в интервью «Вести». - Были частые налеты немецкой авиации, в том числе на медицинское учреждение, в котором мы находились на лечении, и уже среди раненых бойцов было много убитых осколками бомб. Возможно, фашисты специально выбирали такие цели для бомбардировки.

После лечения Иванов был направлен в часть, которая формировалась в Саратове. 16 декабря 1942 года 32-я мотострелковая бригада в составе 18-го танкового корпуса участвовала в операции «Малый Сатурн», целью которой было разгромить фашистские подразделения на среднем Дону и начать освобождение Ростова. Под Миллеровом Ростовской области Иванова опять ранило. Затем был Степной фронт, где он получил еще одно ранение. Всего за время войны Алексей Иванов получил шесть ранений.

Он участвовал в освобождении Молдавии, Западной Украины и Польши.

В Калужскую область Алексей Алексеевич приехал в 1956 году и служил до увольнения на разных должностях в военных комиссариатах района, города и области. Вышел на пенсию в январе 1970-го.