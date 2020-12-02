В Калуге отмыли закрашенные граффити под мостом через Оку

На прошлой неделе в Калуге закрасили красивые граффити под мостом через Оку в Анненках. Дорожники тогда заявили, что подрядчик действовал без чьих-либо указаний.

Возмутились ситуацией и городские власти, предложившие уличным художникам площадку под Гагаринским мостом.

А в среду, 2 декабря, стало известно, что закрашенные граффити все-таки отмыли. На своей странице в «Инстаграме» видео с места работ выложил сам автор работ Deonis Thekko.

- Все те, кто скептически относился к исполнению договорённостей, достигнутых мной с «управлением дороги» - оказались не правы, - заявил он. - Столбы «Лава-лампового курорта» были отмыты подрядчиком, который их закрашивал. Исторический момент. Это общая заслуга каждого, кто не остался равнодушным в этой ситуации. Если и дальше так будет продолжаться - то наше будущее определенно станет светлее и ярче. В ближайшие дни мы постараемся добраться и оценить состояние объектов.