Законодательное Собрание Калужской области вернулось к работе над законопроектом о «детях войны»

Рабочая группа, созданная под председательством Татьяны Дроздовой, должна дать предложения по законопроекту о «детях войны». В её состав вошли представители всех фракций Законодательного Собрания области. Сегодня состоялось первое заседание.

Напомним, что в конце февраля – начале марта текущего года, накануне пандемии, четыре фракции регионального парламента подготовили свои законопроекты, призванные поддержать людей, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Однако значительные бюджетные средства, в объеме почти три миллиарда рублей, пришлось отвлечь на борьбу с COVID-19. Поэтому рассмотрение законопроекта, на реализацию которого требовалось по предварительным подсчётам порядка 600 миллионов рублей, пришлось отложить.

Открывая заседание, Татьяна Дроздова подчеркнула, что, несмотря на сложности, принято решение вернуться к этой теме и выработать консолидированную позицию фракций парламента. Заместитель министра труда и социальной защиты региона Татьяна Романова пояснила, что многие граждане, которые могут быть отнесены к категории «дети войны», являются ветеранами труда, инвалидами и получают социальные услуги. Практически 90% из них пользуются различными мерами соцподдержки.

В ходе обсуждения фракция КПРФ все же наставала на принятии своей версии закона без дополнительной проработки. При этом предложений, регулирующих финансовое обеспечение выполнения законопроекта КПРФ не предоставили. Депутат Дмитрий Зубов отметил, что, говоря о дополнительных мерах соцподдержки для населения, следует в первую очередь определить источники их финансирования.

Сослан Такаев: «Думаю, что нам потребуется время для детального изучения вопроса. Давайте примем взвешенное решение».

Участники сошлись во мнении о необходимости тщательного изучения всех материалов и опыта других субъектов для подготовки итогового документа.