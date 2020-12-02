И вино, и помидоры нужно делать с любовью

Калужская область - общепризнанный лидер в привлечении инвестиций. Сельское хозяйство в регионе - среди приоритетных отраслей. Пандемия сыграла негативную роль в этом процессе: падение доходов, снижение спроса и, как следствие, уменьшение привлекательности агросектора. Особенно сильно сократилась маржинальность тепличного бизнеса. На этом фоне интригующим шагом выглядит появление новых инвесторов в реальном секторе. В преддверии Нового года мы публикуем интервью с известным бизнесменом Артемом Зуевым, который планирует развивать проект агрокомплекса «Калужский».

- Судя по СМИ, вы активно инвестируете средства в девелопмент в Подмосковье и в крымское виноделие. Чем вызван ваш интерес к Калужской области? Сейчас, в эпоху тотального коронакризиса?

- А я не сейчас и не внезапно обратил внимание на этот регион. 5 лет назад я приобрел 132 га земли сельхозназначения в Перемышльском районе Калужской области, где планировал построить высокотехнологичный тепличный комплекс для круглогодичного выращивания экологически чистой овощной продукции: огурцов, томатов и зелени. В проект было инвестировано более 350 млн. рублей. Да, в связи с пандемией реализация проекта затягивается, но я вижу масштабные перспективы у этого направления. Я не чужой в Калужской области. Моя бабушка родом отсюда, из деревни Пушкино Медынского района. У нас была большая семья, большой дом, с большим количеством детей. Здесь мои корни, здесь мое будущее, я тоже построил дом под Калугой. Я плачу здесь налоги, я инвестировал свои деньги в проект агрокомплекса, и я хочу, чтобы эти деньги служили успешному развитию региона.

- Почему выбрали такую сложную отрасль, где деньги «растут» совсем не быстро? Тем более, теплицы, рентабельность которых сейчас снизилась до 5-7%.

- Я всегда верил именно в реальный сектор. На мой взгляд, это единственно правильный выбор для собственной стабильности и безопасности. Когда ты вкладываешь деньги и видишь, как они превращаются в конкретный продукт, который физически существует. Это, действительно, кайф, настоящее воплощение собственных амбиций. Никакой экономический или политический кризис тебе не страшен, потому что твое дело относится к ежедневным необходимым потребностям людей.

- В последнее время о вас говорят как об основном инвесторе севастопольской винодельни «Золотая Балка». Вино - это еще более длинные инвестиции, все знают, что от посадки саженцев до первого урожая проходит 5 лет. Неужели криптовалюта не прибыльней и не надежней, чем российское вино, в качестве которого наш массовый потребитель еще сильно сомневается?

- Почему во Франции пьют французское вино, в Италии - итальянское, а в России - сомневаются? Я вижу обратное: всплеск интереса к российскому вину и к отечественному продукту в целом. Я абсолютно уверен, что наша страна способна сама себя прокормить. Климат, почвы, природные условия позволяют нам делать продукты высокого качества. Знаю это на своем примере. В Крыму и в Севастополе, в частности, самые лучшие в России земли для созревания великолепного винограда. Выращивая виноград в современных условиях, с применением передовых технологий, - мы получаем вина, которые ничуть не уступают европейским аналогам. Продукция «Золотой Балки» это уже доказала.

Мы с партнерами инвестировали в виноградники, в самые современные технологии и ничуть не пожалели, потому никто не ждет мгновенной отдачи. За последние 10 лет Россия обеспечила себя свекловичным сахаром, большой прорыв совершен в мясной и в молочной отраслях. Тренд на локальные продукты стал массовым, поэтому очевиден огромный потенциал у бизнеса, связанного с производством овощей, фруктов, ягод, зелени, грибов. В Крыму я также рассматриваю возможность инвестиций в проект садоводческого комплекса.

- Возвращаясь к Калуге - вы уже оценили «инвестолюбивый» климат нашего региона? В чем он выражается?

- В регионе создана достаточно комфортная среда для ведения бизнеса. Кластерный подход помог сформировать отличную транспортную и логистическую инфраструктуру. Это актуальная и модная тема, которую стоит масштабировать. Я понимаю, что создание агрокомплекса повлечет за собой всю цепочку, ведущую к конечному потребителю. Это даст стимул для смежных отраслей: появится необходимость в питомниках, в семенах, в глубокой переработке, даже в возрождении селекционной работы. А это значит, больше жителей региона будут вовлечены в процесс, больше рабочих мест, больше налоговых поступлений в бюджет. К слову, «Золотая Балка» скоро открывает первый фирменный магазин в Калуге.

- Мы все верим, что когда-нибудь кризис закончится и все, что на сейчас «на стопе», рванет за горизонт. Какие достижения, какие конкретные результаты вы перед собой ставите в калужском агрокомплексе?

Согласно бизнес-плану, общий ежегодный объем производства свежей овощной продукции после выхода на полную производственную мощность составит около 27 000 тонн. Из них 17 037 тонн – свежие огурцы, а 9 958 тонн – свежие томаты. Реализация проекта позволит снизить межсезонный дефицит качественных овощей в области и в целом в центральном округе. Мы рассчитываем, что это также повысит темпы социально-экономического развития области, в частности, обеспечит трудоустройство 1 000 человек.

- Вино не так давно официально признано в нашей стране сельхозпродуктом. А что общего между виноделием и тепличным хозяйством?

Любое реальное производство - это целое государство, где все нужно просчитать и продумать. Другое дело, что на виноградниках многое зависит от прихотей погоды, а в теплице все в руках человека. Уровень влажности, солнечного света, температура, питание. Недаром тепличный продукт называется «овощи защищенного грунта».

Тем не менее, есть общие проблемы для всего агробизнеса. На передний план сейчас выходят вопросы сбыта продукции. Обеспечение кадрами: везде нужны люди, которые обладают современными знаниями и хотя бы имеют представление о передовых технологиях.

И тепличники, и виноградари в нашей стране очень сильно зависят от импортных саженцев и семян. Для производства тепличных овощей используются импортные компоненты, для выращивания и обработки - зарубежные составы. Все это мы могли бы делать у себя, но на развитие собственных питомников уйдут годы.

- Так ведь и все технологии, которые применяются для выращивания отечественного винограда и помидоров с огурцами, без исключения европейские. Вон на «Золотой Балке» все оборудование итальянское. Тепличная отрасль на данный момент - менее цифровизированная, чем виноделие?

К сожалению, в России нет ни сформировавшейся высокотехнологичной отрасли, ни тем более, современных производителей передового оборудования. Поэтому все, кто хочет идти в ногу с прогрессом, используют европейское оборудование. Со становлением отрасли, безусловно, многие производственные процессы могли бы комплектоваться за счет российской техники и отечественных технологий, но это вопрос завтрашнего дня.

При этом, важно помнить, что качественный результат нигде не возможен без души. И вино, и помидоры нужно делать с любовью. Тогда и предприятие скорее выйдет на проектную мощность, как ни парадоксально это звучит.