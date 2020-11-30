Долгожителю из Калуги в декабре исполнится 105 лет

В декабре 2020 года в Калужской области готовятся отпраздновать юбилеи 114 долгожителей. Среди них 99 женщин и 15 мужчин, сообщает в понедельник, 30 ноября, региональное управление Пенсионного фонда.

82 калужанина отпразднуют 90-летие, 29 пенсионерам исполнится по 95 лет, 100-летний юбилей отметят мужчина и женщина из Калуги.

Также в Калуге одному мужчине исполнится 105 лет. Он родился еще в 1915 году.

Юбиляры получат персональные поздравления от имени президента России Владимира Путина.