Татьяна Дроздова поможет жителям микрорайона Северный

Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Татьяна Дроздова совместно с депутатом Городской Думы Андреем Макаровым провела в микрорайоне Северный г.Калуги прием граждан.



Жильцы дома №315 по ул.Московской обратились по вопросу ускорения сроков проведения капитального ремонта. Они рассказали о необходимости заменить кровлю и отремонтировать стену здания.



«Мы объяснили, что для этого предстоит собрать подписи жильцов, передать документы в управляющую компанию. Техническое заключение жители уже сделали. С проблемой мы знакомы, будем держать ее решение на контроле», - отметила Татьяна Дроздова.



Представители детской школы искусств №6 озвучили просьбу о переводе образовательного учреждения в новое здание.



«В школе занимается 530 учеников, работает 34 преподавателя. Дети обучаются по различным программам в области искусств, играют в духовом оркестре. Безусловно, необходимо искать варианты перевода школы в более просторное помещение, отдельные предложения у нас уже есть», - пояснила Татьяна Дроздова.



Кроме того, в этот день она встретилась с жителями улиц Верхняя и Нижняя Усадебная.



«Люди готовы своими силами развивать эту часть микрорайона, построить детскую площадку, очистить пруд. Но их беспокоит давняя проблема - отсутствие качественной дороги, ведущей к жилому комплексу. По этому вопросу планирую встретиться с представителями профильного министерства, Городской Управы», - заверила Татьяна Николаевна.

Опубликовано: 27.11.2020 13:59 586