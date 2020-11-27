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Почему доставка продуктов на дом через СберМаркет - это удобно?

Опубликовано: 27.11.2020 14:00 4 650
Почему доставка продуктов на дом через СберМаркет - это удобно?

Современный темп жизни диктует свои правила. Хочется за меньшее время успеть как можно больше. К счастью, есть удобные сервисы, позволяющие в современных реалиях экономить не только силы, но и здоровье. Один из них – доставка товаров первой необходимости на дом через СберМаркет.

Многие хозяйки предпочитают закупаться впрок. В магазинах им помогает тележка, а вот на пути домой приходится все брать в свои руки. Чтобы не таскать в руках тяжелые сумки, многие жители Калуги перешли на доставку продуктов на дом через Сбермаркет.

С помощью сервиса доставки удобно приобретать тяжелые товары, а также продукты в больших объемах, которые долго хранятся. Например, 1 кг замороженных сырников, 2,5 кг картофельных котлет или 1,5 кг блинчиков, гречку, рис, муку и многое другое. Всего этого хватит на долгое время, чтобы не ломать голову, что приготовить на ужин.

Если вы еще не готовы делегировать сервису выбор скоропортящихся продуктов, рыбы или мяса, можно начать тестировать услугу с заказа бытовой химии и других непродуктовых позиций. Тем более товары можно приобрести с существенной скидкой и не придется самостоятельно нести покупки до квартиры.

СберМаркет уважает и ценит своих клиентов, поэтому тщательно обучает своих сотрудников, чтобы они выбирали только самые качественные товары и свежие продукты. Сервис предлагает широкий ассортимент товаров, который недоступен в магазинах около дома.

На сайте и в приложении СберМаркет есть отдельная категория товаров со скидками. Все спецпредложения в одном месте, а значит, не нужно перемещаться по огромному супермаркету в поисках скидочных товаров.

Десятки тысяч людей по всей России каждый день доверяют СберМаркету заботу о выборе продуктов и товаров для всей семьи. Заказывая на дом, вы сможете существенно сэкономить силы, потому что нет необходимости ехать в магазин, ходить между рядами торгового зала, стоять в очереди на кассе и возвращаться домой. Нужно просто зайти на сайт или в приложение, выбрать товары, сделать заказ и забрать покупки у курьера. Все это клиент может осуществить, не покидая квартиры, буквально за считанные минуты. Оплата заказа — картой онлайн или при получении заказа. В Калуге заказ можно оформить из торговых сетей: METRO, «ЛЕНТА», АШАН.

 

Опубликовано: 27.11.2020 14:00 4 650
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