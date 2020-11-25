Карп Диденко помогает ускорить затянувшийся капремонт дома

Депутат областного парламента Карп Диденко в составе общественной комиссии продолжает вести мониторинг качества капитального ремонта многоквартирных жилых домов.



В ходе одного из рейдов, к народному избраннику обратились жители дома 31 по улице Герцена. Они выразили обеспокоенность по поводу затянувшегося ремонта фасада дома.

Карп Диденко связался с Фондом капитального ремонта и подрядчиком. По итогам переговоров подрядчик взял на себя обязательство до 15 декабря закончить оставшиеся работы. Об этом депутат сообщил жителям дома, после чего поблагодарил их за обратную связь и активную гражданскую позицию.