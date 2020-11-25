Геннадий Новосельцев: «Для Кондрова открываются новые перспективы»

Премьер-министр страны Михаил Мишустин сегодня подписал постановление о создании территории опережающего развития в Кондрово.

О важности данного решения рассказал председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев:

«Считаю, что создание территории опережающего развития в Кондрово, безусловно, положительно скажется на развитии муниципалитета. Улучшение инвестиционного климата, создание новых предприятий и увеличение количества рабочих мест – это лишь небольшой перечень преимуществ, которые дает новый статус. Губернатор региона Владислав Шапша активно добивался принятия данного решения, чтобы открыть новые возможности для этой территории. Теперь их нужно использовать с максимальной пользой для жителей и бизнеса.

Отмечу, что на федеральном уровне для резидентов ТОР предусмотрено обнуление ставки федеральной части налога на прибыль. Пониженная налоговая ставка установлена и региональным законом: в течение первых пяти лет налог на прибыль организаций для резидентов ТОР составляет 0%, с шестого по десятый год - 10%.

Предоставление более льготных условий ведения бизнеса, возможность привлечения местных квалифицированных специалистов позволяет инвесторам компенсировать затраты, связанные с удаленностью моногородов от экономически более развитой части региона. Территория опережающего социально-экономического развития уже создана в Сосенском, и это дает свои результаты - здесь зарегистрировано 3 резидента, в стадии переговоров находятся 3 компании.

Безусловно, для Кондрова открываются новые перспективы. В конечном итоге, основной результат развития ТОР, который мы ожидаем - устойчивое развитие города, улучшение качества жизни людей».