$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калуге стартовал финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2020 10:23 2 221
В Калуге стартовал финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

Во вторник, 24 ноября, состоялась церемония открытия XIX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», а также церемония награждения победителей VI Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». В мероприятиях принял участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Калужская область очень гостеприимно встретила организаторов и участников конкурса «ТЭФИ-Регион»-2020, отметила генеральный директор Фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиева.

В этом году на конкурс поступило около 600 работ. В финал вышло – 60 в 20 номинациях по двум тематическим направлениям «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». А также 3 работы в специальной номинации «Красная зона», цель которой показать, как журналисты работают во время пандемии, и с какими вызовами они сталкиваются в сложившейся обстановке.

Среди финалистов и журналисты телерадиокомпании «Ника ТВ», они вышли в финал «ТЭФИ-Регион» с работами в двух номинациях.

По словам губернатора Владислава Шапши, в сложных условиях конкуренции региональные компании остаются единственной площадкой, на которой жители области могут узнать настоящие истории своих земляков.

- Только вы с такой любовью можете показать такие особенные города и села нашей страны, области, - подчеркнул Владислав Шапша. - Я рад, что в этом главном для страны, в телевизионном сегменте, конкурсе среди 85 городов есть и журналисты из Калужской области - Телекомпания Ника. Мы гордимся нашими ребятами.

Глава региона также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Студенческий ТЭФИ». За победу в нем боролись будущие журналисты – студенты факультетов журналистики из разных городов страны. В этом году 64 вуза из 35 городов России представили на конкурс 339 работ в девяти номинациях.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2020 10:23 2 221
Тэги: общество культура владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Использование промокодов для интернет покупок
Партнерская программа в сфере криптографии
Флексопечать: основные преимущества

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru