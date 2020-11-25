В Калуге стартовал финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

Во вторник, 24 ноября, состоялась церемония открытия XIX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», а также церемония награждения победителей VI Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». В мероприятиях принял участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Калужская область очень гостеприимно встретила организаторов и участников конкурса «ТЭФИ-Регион»-2020, отметила генеральный директор Фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиева.

В этом году на конкурс поступило около 600 работ. В финал вышло – 60 в 20 номинациях по двум тематическим направлениям «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». А также 3 работы в специальной номинации «Красная зона», цель которой показать, как журналисты работают во время пандемии, и с какими вызовами они сталкиваются в сложившейся обстановке.

Среди финалистов и журналисты телерадиокомпании «Ника ТВ», они вышли в финал «ТЭФИ-Регион» с работами в двух номинациях.

По словам губернатора Владислава Шапши, в сложных условиях конкуренции региональные компании остаются единственной площадкой, на которой жители области могут узнать настоящие истории своих земляков.

- Только вы с такой любовью можете показать такие особенные города и села нашей страны, области, - подчеркнул Владислав Шапша. - Я рад, что в этом главном для страны, в телевизионном сегменте, конкурсе среди 85 городов есть и журналисты из Калужской области - Телекомпания Ника. Мы гордимся нашими ребятами.

Глава региона также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Студенческий ТЭФИ». За победу в нем боролись будущие журналисты – студенты факультетов журналистики из разных городов страны. В этом году 64 вуза из 35 городов России представили на конкурс 339 работ в девяти номинациях.