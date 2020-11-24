Правительство России выделило Калужской области 733 миллиона рублей

Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа опубликовала пресс-служба кабинета министров 23 ноября.

Речь идёт о выделении 80 миллиардов рублей. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

Калужская область получит 733 миллиона рублей.

Как отметил на заседании правительства Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную помощь поручил президент России Владимир Путин. При этом, как обозначено в поручении, приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.

Источником финансовой поддержки стал резервный фонд правительства.