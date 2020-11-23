В Людиново аккредитованная лаборатория проверит качество воды в водохранилище

Сотрудники аккредитованной лаборатории отберут пробы воды на Людиновском водохранилище. В ближайшее время отбор будет проведен в 10 створах, сообщает в понедельник, 23 ноября, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Весной до начала проведения работ в рамках мониторинга данной фирмой уже были отобраны пробы воды.

По результатам проведенных анализов аккредитованная лаборатория даст сравнительную характеристику состояния водного объекта на стадии разработки проекта, до начала и после окончания работ.

Напомним, работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».