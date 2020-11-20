Больше спирта: Артамонов борется с суррогатным алкоголем увеличением объемов производства

В четверг, 19 ноября, пресс-секретарь сенатора Анатолия Артамонова сообщил о законодательной инициативе, одним из авторов которой стал экс-губернатор Калужской области.

В Госдуму был внесен законопроект, который предлагает обязать производителей этилового спирта обеспечить объем производства на уровне не менее 70% своих производственных мощностей.

- Эта мера направлена на то, чтобы исключить такие случаи, когда спиртзаводы, имея большие мощности для производства, легально показывают их очень низкую загрузку, - поясняет суть идеи Артамонов. - Мы четко понимаем, что никакое предприятие – производитель этилового спирта при этом не может поддерживать свою рентабельность, потому что всегда существуют текущие расходы. Предприятие не может в принципе существовать на рынке, имея такую загрузку. То есть, оно не просто работает себе в убыток, оно должно обанкротиться. Но каким-то образом они благополучно продолжают свою деятельность в течение многих лет. Это говорит о том, что предприятие выпускает неучтенный и нелегальный этиловый спирт, из которого потом производится алкогольная продукция, за качество которой никто не может ручаться

При этом добросовестных производителей эта мера никак не затронет.