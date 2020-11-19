Бюджет Калужской области принят в первом чтении

В четверг, 19 ноября, прошло третье заседание первой сессии Законодательного собрания региона. Главный вопрос, который стоял перед депутатами, - принятие бюджета Калужской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

По словам министра финансов Калужской области Валентины Авдеевой, доходы регионального бюджета в 2021 году составят 64 млрд 312 млн рублей.

Областной бюджет сохранит социальную направленность. В эту сферу будет направлено 44 млрд 479 млн рублей.

На следующей неделе депутаты рассмотрят поправки и в начале декабря примут областной бюджет во втором чтении и в целом.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев озвучил также ряд инициатив, подготовленных фракцией «Единая Россия». Он особо подчеркнул, что бюджет формировался в условиях борьбы с коронавирусом.

- В этом году значительные объемы незапланированных средств пришлось отвлечь на эти цели. На сегодняшний день это более двух миллиардов восьмисот миллионов рублей, из них около одного миллиарда рублей – средства областного бюджета, - сказал он.

Благодаря этому удалось обеспечить оперативное перепрофилирование медицинских учреждений, приобретение лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты, развертывание дополнительных инфекционных коек, осуществить выплаты медицинским работникам, поддержать граждан и предпринимателей.

Фракция призвала министерство финансов области предусмотреть резервные средства на эти цели в 2021 году.

Большое внимание будет уделено наказам избирателей. Многие вопросы, которые жители задали в ходе избирательной кампании, уже проработаны с минфином и будут учтены в бюджете 2021 года.

- Мы предлагаем увеличить расходы в следующем году на газификацию со 100 до 200 миллионов рублей. Также, как и в прошлом году, предусмотреть дополнительные средства на ремонт сельских дорог. Особое внимание уделить подпрограмме «Чистая вода», на которую предусмотрено более 780 млн рублей. По инициативе фракции «Единая Россия» такие объекты, как реконструкция комплексов очистных сооружений канализации в Ермолино и в Юхнове, строительство очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в Людиново, станций очистки питьевой воды в Бабынино, Воротынске, Детчино, Сухиничах и Ермолино включены в бюджет. На обеспечение жильём детей-сирот мы предложили выделить дополнительно 30 млн рублей, что позволит приобрести больше квартир. Минфин его принял. При этом общая сумма на эти цели составит более 185 миллионов рублей, - рассказал руководитель парламента.

Геннадий Новосельцев озвучил еще один вопрос, касающийся медицинских работников. Для многих из них «ковидные» выплаты не позволяют участвовать в ряде программ. Например, по компенсации за аренду жилья в Обнинске, так как формально их среднемесячный доход вырос. Геннадий Новосельцев считает, что необходимо пересмотреть эти нормы.

Фракция также предложила установить ежемесячную социальную выплату для возмещения затрат по ипотечному жилищному кредиту врачам, фельдшерам, прибывшим на работу в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек.

- По программе «Земский доктор» сейчас предоставляются федеральные выплаты врачам 1 миллион, фельдшерам 500 тысяч рублей. Мы предлагаем добавить к ним дополнительно средства областного бюджета: врачам в общем размере до 2 000 000 рублей; фельдшерам в общем размере до 1 400 000 рублей, - подытожил свое выступление Геннадий Новосельцев.