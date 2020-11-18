Александр Кравченко назначен новым начальником управления Минюста по Калужской области

Александр Кравченко.

В среду, 18 ноября, в Калуге заместитель министра юстиции России Али Алханов провёл совещание, на котором представил нового начальника управления Минюста по Калужской области. Им стал 59-летний Александр Кравченко.

Кравченко родился в 1961 году в Черниговской области. Имеет высшее военно-политическое и юридическое образование, звание генерал-майора полиции. Проходил службу в Пограничных войсках КГБ СССР, Федеральной пограничной службе Российской Федерации, в федеральных органах налоговой полиции и наркоконтроля. Награжден государственными наградами.

Поздравив начальника Александра Кравченко с назначением, губернатор Владислав Шапша отметил, что в структурах Минюста в Калужской области трудятся тысячи специалистов, от профессионализма которых во многом зависит благополучие граждан, общественное спокойствие в регионе и его дальнейшее развитие.

- Я рассчитываю на укрепление нашего взаимодействия и реализацию всех планов на благо России и Калужской области, - подчеркнул глава региона.