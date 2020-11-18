Предприятия, осуществляющие модернизацию производства, получат дополнительную поддержку

17 ноября на заседании комитета по экономической политике под председательством Карпа Диденко обсуждались законопроекты предстоящей сессии.

Депутаты единогласно поддержали изменения, которые предполагается внести в закон «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области».

Документ дает возможность предприятиям учитывать для льготного налогообложения капитальные вложения, выполненные начиная с 1 января 2019 года, в рамках программ обновления основных средств. Это сделано для того, чтобы поддержать их в сложившихся непростых экономических условиях и стимулировать к модернизации производства.

«Очень хорошо, что данный законопроект нацелен на дальнейшую работу по поддержке традиционных предприятий. Предложенные меры будут способствовать их развитию и повышению производительности труда», - прокомментировал Карп Диденко.

В ходе заседания депутаты одобрили внесение изменений в закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области».

Отмечалось, что соответствующий законопроект подготовлен с целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным и направлен на совершенствование работы по управлению особо охраняемыми природными территориями.