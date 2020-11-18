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Предприятия, осуществляющие модернизацию производства, получат дополнительную поддержку

Опубликовано: 18.11.2020 10:46 0 218
Предприятия, осуществляющие модернизацию производства, получат дополнительную поддержку

17 ноября на заседании комитета по экономической политике под председательством Карпа Диденко обсуждались законопроекты предстоящей сессии.

Депутаты единогласно поддержали изменения, которые предполагается внести в закон «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области».

Документ дает возможность предприятиям учитывать для льготного налогообложения капитальные вложения, выполненные начиная с 1 января 2019 года, в рамках программ обновления основных  средств. Это сделано для того, чтобы поддержать их в сложившихся непростых экономических условиях и стимулировать к модернизации производства.

«Очень хорошо, что данный законопроект нацелен на дальнейшую работу по поддержке традиционных предприятий. Предложенные меры  будут способствовать их развитию и повышению производительности труда», - прокомментировал Карп Диденко.

В ходе заседания депутаты одобрили внесение изменений в закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области».

Отмечалось, что соответствующий законопроект подготовлен с целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным и направлен на  совершенствование работы по управлению особо охраняемыми природными территориями.

Опубликовано: 18.11.2020 10:46 0 218
Тэги: законодательное собрание
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