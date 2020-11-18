Надзор за техническим состоянием аттракционов будет более эффективным

17 ноября состоялось заседание комитета по государственному управлению и местному самоуправлению под председательством Виктора Авраменко.

Члены комитета поддержали проект изменений в региональное законодательство, в соответствии с которыми, органы местного самоуправления освобождаются от необходимости регистрации механизированных аттракционов и надзора за их техническим состоянием и эксплуатацией. После принятия изменений, этим будет заниматься инспекция гостехнадзора Калужской области.

По мнению разработчиков законопроекта, это позволит более эффективно и оперативно осуществлять контрольно-надзорную деятельность в данной сфере, а также позволит сэкономить значительную часть бюджетных средств.

Народные избранники поддержали кандидатуру председателя комитета по государственному управлению и местному самоуправлению Виктора Авраменко к назначению представителем регионального парламента в Совет муниципальных образований Калужской области.