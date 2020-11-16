На парламентской встрече обсудят вопросы укрепления института семьи

20 ноября в Законодательном Собрании в режиме видеоконференцсвязи пройдет традиционная парламентская встреча в рамках XXIII Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии «Александр Невский – слава, дух и имя России: «дела их идут вслед за ними».

На ней планируется обсудить тему: «Нравственность как основа укрепления семьи и социально-ориентированного государства».

Предполагается, что в мероприятии примут участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, митрополит Калужский и Боровский Климент, заместитель председателя комиссии Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторынина, а также депутаты, представители исполнительной власти, Общественной палаты и ряда других общественных организаций, духовенство.

В рамках встречи на сайте Законодательного Собрания организована выставка детских рисунков, посвященных 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, подготовленная Калужской митрополией. Она доступна по ссылке – http://www.zskaluga.ru/.

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в сеть интернет. Ссылка будет доступна в разделе «Интернет-трасляции» на официальном сайте Законодательного Собрания.